Зорин Павел Сергеевич
Место рожденияг. Шарья, Костромской обл.
Дата рождения08.03.1956
ПолМужской
Отец
Мать
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Место
Комментарий
Рождение
08.03.1956
Отец: Зорин Сергей Павлович
Мать: Зорина Рената Юлиевна
г. Шарья, Костромской обл.
Запись акта №67
Бракосочетание
02.08.1986
Жена: Зорина Светлана Ивановна
г/б Загс г. Лобня Московская обл.
Произведена запись №303
Рождение ребёнка
16.02.1988
Дочь: Зорина Кристина
Мать ребёнка: Зорина Светлана Ивановна
г. Лобня Московская РСФСР
Рождение ребёнка
08.03.1989
Сын: Зорин Павел Павлович
Мать ребёнка: Зорина Светлана Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зорина Алефтина Павловна
Мать ребёнка: Зорина Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зорина Алефтина Павловна
Мать ребёнка: Зорина Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зорина Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зорин Павел Павлович
Мать ребёнка: Зорина Людмила