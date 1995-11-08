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Зорин Павел Сергеевич

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Место рождения

г. Шарья, Костромской обл.

Дата рождения

08.03.1956

Пол

Мужской

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1956

Отец: Зорин Сергей Павлович

Мать: Зорина Рената Юлиевна

г. Шарья, Костромской обл.
Запись акта №67
Бракосочетание
02.08.1986

Жена: Зорина Светлана Ивановна

г/б Загс г. Лобня Московская обл.
Произведена запись №303
Рождение ребёнка
16.02.1988

Дочь: Зорина Кристина

Мать ребёнка: Зорина Светлана Ивановна

г. Лобня Московская РСФСР
Рождение ребёнка
08.03.1989

Сын: Зорин Павел Павлович

Мать ребёнка: Зорина Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зорина Алефтина Павловна

Мать ребёнка: Зорина Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зорина Алефтина Павловна

Мать ребёнка: Зорина Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зорина Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорин Павел Павлович

Мать ребёнка: Зорина Людмила

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