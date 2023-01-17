Митина (Головкова) Александра Никифоровна
Место рождения
Дата рождения01.01.1934
Дата смерти12.06.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1957
Отец ребёнка: Митин Василий Иванович
Рождение ребёнка
14.10.1958
Отец ребёнка: Митин Василий Иванович
Рождение ребёнка
28.10.1961
Дочь: Борисенкова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Митин Василий Иванович
Смерть
12.06.1985