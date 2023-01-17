Митина (Головкова) Александра Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митина (Головкова) Александра Никифоровна

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Место рождения

Галактионовский, Кромской муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

01.01.1934

Дата смерти

12.06.1985

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Галактионовский, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
10.08.1957

Сын: Митин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Митин Василий Иванович

Галактионовский, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
14.10.1958

Сын: Митин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Митин Василий Иванович

Галактионовский, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
28.10.1961

Дочь: Борисенкова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Митин Василий Иванович

Галактионовский, Кромской муниципальный район, Орловская область
Смерть
12.06.1985
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