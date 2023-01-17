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Марченко Владислав Валерьевич
Марченко Владислав Валерьевич
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Место рождения
Витебск
, Витебская область
Дата рождения
10.03.1993
Пол
Мужской
Отец
Марченко Валерий Михайлович
1963 г.р.
Мать
Марченко (Щукина) Наталья Тимофеевна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1993
Отец:
Марченко Валерий Михайлович
Мать:
Марченко Наталья Тимофеевна
Витебск
, Витебская область
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