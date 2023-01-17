Моисеева (Карпова) Матрона Харлампьева
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1898
Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
31.07.1909
Дочь: Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Моисеев Георгий Иванов
Аксинькино, Ступино, Московская область
Смерть
Неизвестно