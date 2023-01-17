Моисеева (Карпова) Матрона Харлампьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева (Карпова) Матрона Харлампьева

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Место рождения

Вальцово, Ступино, Московская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Вальцово, Ступино, Московская область
Бракосочетание
07.01.1898

Муж: Моисеев Георгий Иванов

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
31.07.1909

Дочь: Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Моисеев Георгий Иванов

Аксинькино, Ступино, Московская область
Смерть
Неизвестно
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