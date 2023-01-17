Куприанова/Матюкова (Романова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романов Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1889
Рождение ребёнка
29.10.1892
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Куприанов/ Матюков Косьма
Рождение ребёнка
23.12.1894
Сын: Куприанов/ Матюков Николай
Отец ребёнка: Куприанов/ Матюков Косьма
Рождение ребёнка
02.12.1896
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Куприанов/ Матюков Косьма
Рождение ребёнка
16.08.1899
Сын: Куприанов/ Матюков Андрей
Отец ребёнка: Куприанов/ Матюков Косьма
Рождение ребёнка
03.06.1902
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Куприанов/ Матюков Косьма
Рождение ребёнка
08.10.1904
Сын: Матюков Филипп
Отец ребёнка: Куприанов/ Матюков Косьма
Рождение ребёнка
06.02.1906
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Куприанов/ Матюков Косьма
Рождение ребёнка
28.08.1908
Сын: Матюков Михаил
Отец ребёнка: Куприанов/ Матюков Косьма
Рождение ребёнка
26.04.1911
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Куприанов/ Матюков Косьма
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно