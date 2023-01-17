Куприанова/Матюкова (Романова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куприанова/Матюкова (Романова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1889

Муж: Куприанов/ Матюков Косьма

Рождение ребёнка
29.10.1892

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Куприанов/ Матюков Косьма

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
23.12.1894

Сын: Куприанов/ Матюков Николай

Отец ребёнка: Куприанов/ Матюков Косьма

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
02.12.1896

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Куприанов/ Матюков Косьма

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1899

Сын: Куприанов/ Матюков Андрей

Отец ребёнка: Куприанов/ Матюков Косьма

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
03.06.1902

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Куприанов/ Матюков Косьма

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1904

Сын: Матюков Филипп

Отец ребёнка: Куприанов/ Матюков Косьма

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
06.02.1906

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Куприанов/ Матюков Косьма

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1908

Сын: Матюков Михаил

Отец ребёнка: Куприанов/ Матюков Косьма

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
26.04.1911

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Куприанов/ Матюков Косьма

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Место жительства
Неизвестно
Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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