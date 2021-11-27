Агафонова Людмила Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1947
Дата смерти27.11.2021
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1947
Отец: Маслов Борис
Мать: Маслова Раиса Николаевна
Рождение ребёнка
14.12.1971
Дочь: Зотова Ирина Геннадьевна
Отец ребёнка: Агафонов Геннадий Алексеевич
Рождение ребёнка
10.06.1976
Дочь: Осокина Наталья Геннадьевна
Отец ребёнка: Агафонов Геннадий Алексеевич
Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.11.2021