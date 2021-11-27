Агафонова Людмила Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонова Людмила Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1947

Дата смерти

27.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1947

Отец: Маслов Борис

Мать: Маслова Раиса Николаевна

Рождение ребёнка
14.12.1971

Дочь: Зотова Ирина Геннадьевна

Отец ребёнка: Агафонов Геннадий Алексеевич

Рождение ребёнка
10.06.1976

Дочь: Осокина Наталья Геннадьевна

Отец ребёнка: Агафонов Геннадий Алексеевич

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафонов Геннадий Алексеевич

Смерть
27.11.2021
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