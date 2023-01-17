Боршевникова (Евдокимова) Евдокия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боршевникова (Евдокимова) Евдокия Григорьева

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Место рождения

Федоровская, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

01.03.1800

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Евдокимов Григорий

Мать: не указана

Федоровская, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Боршевников Григорий Осипов

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1781

Сын: Боршевников Василий Григорьев

Отец ребёнка: Боршевников Григорий Осипов

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1788

Сын: Боршевников Сила Григорьев

Отец ребёнка: Боршевников Григорий Осипов

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1791

Сын: Боршевников Родион Григорьев

Отец ребёнка: Боршевников Григорий Осипов

Смерть
01.03.1800
Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
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