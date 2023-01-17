Боршевникова (Евдокимова) Евдокия Григорьева
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смерти01.03.1800
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Евдокимов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Боршевников Григорий Осипов
Рождение ребёнка
1781
Сын: Боршевников Василий Григорьев
Отец ребёнка: Боршевников Григорий Осипов
Рождение ребёнка
23.07.1788
Сын: Боршевников Сила Григорьев
Отец ребёнка: Боршевников Григорий Осипов
Рождение ребёнка
1791
Сын: Боршевников Родион Григорьев
Отец ребёнка: Боршевников Григорий Осипов
Смерть
01.03.1800