Шиянов Тихон Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиянов Тихон Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

12.09.1943

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Смерть
12.09.1943
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