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Шильников Артемий Родионович

Место рождения

При рч. Каменке, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Шильников Родион

Мать: не указана

При рч. Каменке, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1802

Сын: Шильников Мирон Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

При рч. Каменке, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1807

Сын: Шильников Иван Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

При рч. Каменке, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1810

Сын: Шильникова Михей Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

При рч. Каменке, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1813

Сын: Шильников Федот Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

При рч. Каменке, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Шильникова Александра Артемьевна

Мать ребёнка: не указана

При рч. Каменке, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шильникова Марфа

При рч. Каменке, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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