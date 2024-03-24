Шильников Артемий Родионович
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Шильников Родион
Рождение ребёнка
1802
Сын: Шильников Мирон Артемьевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Шильников Иван Артемьевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Шильникова Михей Артемьевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Шильников Федот Артемьевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Шильникова Александра Артемьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шильникова Марфа
Смерть
Неизвестно