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Буянов Даниил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878

Отец: Буянов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буянов (Буянов) Ольга Даниловна

Мать ребёнка: Буянова Мария Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буянова Мария Матвеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Около ?.07.1896
Рождение ребёнка
18.07.1896

Сын: Буянов Илья Данилович

Мать ребёнка: Буянова Мария Матвеевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Работа или профессия
Около ?.01.1897
Работа или профессия
Около ?.01.1898
Рождение ребёнка
17.01.1898

Сын: Буянов Георгий Данилович

Мать ребёнка: Буянова Мария Матвеевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Работа или профессия
Около ?.09.1903
Рождение ребёнка
23.09.1903

Сын: Буянов Сергей Данилович

Мать ребёнка: Буянова Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Буянов Виктор Данилович

Мать ребёнка: Буянова Мария Матвеевна

Казалинск, Казалинский район, Кызылординская область
Смерть
Неизвестно

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