Буянов Даниил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878
Отец: Буянов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буянов (Буянов) Ольга Даниловна
Мать ребёнка: Буянова Мария Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буянова Мария Матвеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Около ?.07.1896
Рождение ребёнка
18.07.1896
Мать ребёнка: Буянова Мария Матвеевна
Работа или профессия
Около ?.01.1897
Работа или профессия
Около ?.01.1898
Рождение ребёнка
17.01.1898
Мать ребёнка: Буянова Мария Матвеевна
Работа или профессия
Около ?.09.1903
Рождение ребёнка
23.09.1903
Мать ребёнка: Буянова Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Буянова Мария Матвеевна
Казалинск, Казалинский район, Кызылординская область
Смерть
Неизвестно