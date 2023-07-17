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Торохов Николай Григориевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Торохов Григорий Иосифович

Мать: Торохова Екатерина Филипповна

Бракосочетание
15.02.1891 ст.

Жена: Торохова (Вахрушева) Анастасия Дмитриевна

Чекан, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.12.1891 ст.

Дочь: (Торохова) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Торохова (Вахрушева) Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.02.1894 ст.

Дочь: (Торохова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Торохова (Вахрушева) Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.08.1896 ст.

Дочь: (Торохова) Марфа Николаевна

Мать ребёнка: Торохова (Вахрушева) Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.11.1898 ст.

Сын: Торохов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Торохова (Вахрушева) Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
14.07.1901 ст.

Сын: Торохов Семен Николаевич

Мать ребёнка: Торохова (Вахрушева) Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.03.1904 ст.

Дочь: Торохова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Торохова (Вахрушева) Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
22.04.1906 ст.

Сын: Торохов Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Торохова (Вахрушева) Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.06.1907 ст.

Сын: Торохов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Торохова (Вахрушева) Анастасия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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