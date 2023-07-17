Торохов Николай Григориевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Бракосочетание
15.02.1891 ст.
Чекан, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.12.1891 ст.
Дочь: (Торохова) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Торохова (Вахрушева) Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.02.1894 ст.
Дочь: (Торохова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Торохова (Вахрушева) Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.08.1896 ст.
Дочь: (Торохова) Марфа Николаевна
Мать ребёнка: Торохова (Вахрушева) Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.11.1898 ст.
Сын: Торохов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Торохова (Вахрушева) Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.07.1901 ст.
Мать ребёнка: Торохова (Вахрушева) Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.03.1904 ст.
Дочь: Торохова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Торохова (Вахрушева) Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.04.1906 ст.
Сын: Торохов Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Торохова (Вахрушева) Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.06.1907 ст.
Мать ребёнка: Торохова (Вахрушева) Анастасия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно