Бахменд Арон (Залман) Генохович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахменд Арон (Залман) Генохович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Бахменд Генох Хаймович

Мать: Бахменд Хая-Маша Гиршевна

Рождение ребёнка
20.02.1933

Дочь: Бахменд Генриэтта Ароновна

Мать ребёнка: Бахменд Берта Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахменд Берта Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравцова Ася Ароновна

Мать ребёнка: Бахменд Берта Михайловна

Смерть
1941
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