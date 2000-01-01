Бахменд Арон (Залман) Генохович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1941
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Бахменд Генох Хаймович
Рождение ребёнка
20.02.1933
Дочь: Бахменд Генриэтта Ароновна
Мать ребёнка: Бахменд Берта Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бахменд Берта Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравцова Ася Ароновна
Мать ребёнка: Бахменд Берта Михайловна
Смерть
1941