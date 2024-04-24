Слободская (Бессонова) Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слободская (Бессонова) Евдокия Никитична

Место рождения

Златополье, Кіровоградська область

Дата рождения

1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Златополье, Кіровоградська область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
16.01.1908 ст.

Муж: Слободский Григорий Иванович

Алексеевка, Кіровоградська область
Кол-во лет жениха: 20 | Кол-во лет невесте: 17 | № 2. 16.01.1908 д. Владимировки крестьянин Григорий Ионов Слободской, 20, 1 брак, православный и д. Владимировки Евдокия Никитова Безсонова, 17. 1-ый ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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