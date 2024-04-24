Слободская (Бессонова) Евдокия Никитична
Место рождения
Дата рождения1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
16.01.1908 ст.
Алексеевка, Кіровоградська область
Кол-во лет жениха: 20 | Кол-во лет невесте: 17 | № 2. 16.01.1908 д. Владимировки крестьянин Григорий Ионов Слободской, 20, 1 брак, православный и д. Владимировки Евдокия Никитова Безсонова, 17. 1-ый ... Показать все