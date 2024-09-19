Ирина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Алексеева

Ирина Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельян Алексеев

Рождение ребёнка
18.07.1803

Дочь: Праскева Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Алексеев

Старково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.10.1805

Сын: Яков Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Алексеев

Рождение ребёнка
12.01.1807

Дочь: Татьяна Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Алексеев

Старково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.