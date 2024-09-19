Ирина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельян Алексеев
Рождение ребёнка
18.07.1803
Дочь: Праскева Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Алексеев
Рождение ребёнка
06.10.1805
Сын: Яков Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Алексеев
Рождение ребёнка
12.01.1807
Дочь: Татьяна Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Алексеев
Смерть
Неизвестно