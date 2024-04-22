Афанасий Семенов
Место рождения
Дата рождения25.04.1865 ст.
Дата смерти24.07.1865 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1865 ст.
Отец: Семен Антипов
Мать: Дарья Егорова
Крещение
25.04.1865 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Гавриил Васильев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.07.1865 ст.
Причина смерти: от колотья
Похороны
26.07.1865 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя