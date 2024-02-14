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(Минагулова) Мукарама

Место рождения

д. Абдульменево

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Минагулов Муллахмет

Мать: Минагулова (Деветьярова) Латифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нури

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нури

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нури

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нури

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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