Иванов Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Иванов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Емельяновна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Авдотья Емельяновна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Иванова Наталья Петровна
Мать ребёнка: Авдотья Емельяновна
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Авдотья Емельяновна
Чернышово, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно