Иванов Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Иванов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Емельяновна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Иванов Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Авдотья Емельяновна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Иванова Наталья Петровна

Мать ребёнка: Авдотья Емельяновна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Иванов Герасим Петрович

Мать ребёнка: Авдотья Емельяновна

Чернышово, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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