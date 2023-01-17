Шевнина Матрена Анкиндиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевнина Матрена Анкиндиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Шевнин Иван Федорович

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Шевнин Филипп Иванович

Отец ребёнка: Шевнин Иван Федорович

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Шевнин Иван Федорович

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевнин Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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