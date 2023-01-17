Шевнина Матрена Анкиндиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850 ст.
Дочь: Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Шевнин Иван Федорович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Шевнин Иван Федорович
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Шевнин Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно