Мусихина Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1670
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1695
Сын: Мусихин Иван Лукин
Отец ребёнка: Мусихин Лука Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1697
Сын: Мусихин Степан Лукин
Отец ребёнка: Мусихин Лука Матвеев
дер. Матюшинская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1698
Дочь: Акилина Лукина
Отец ребёнка: Мусихин Лука Матвеев
дер. Матюшинская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Мусихин Фома Лукин
Отец ребёнка: Мусихин Лука Матвеев
дер. Матюшинская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1706
Дочь: Евдокия Лукина
Отец ребёнка: Мусихин Лука Матвеев
дер. Матюшинская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мусихин Лука Матвеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Матюшинская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717