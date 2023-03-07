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Мусихина Федосья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1675 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Мусихин Иван Лукин

Отец ребёнка: Мусихин Лука Матвеев

Рождение ребёнка
Около 1697

Сын: Мусихин Степан Лукин

Отец ребёнка: Мусихин Лука Матвеев

дер. Матюшинская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1698

Дочь: Акилина Лукина

Отец ребёнка: Мусихин Лука Матвеев

дер. Матюшинская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Мусихин Фома Лукин

Отец ребёнка: Мусихин Лука Матвеев

дер. Матюшинская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1706

Дочь: Евдокия Лукина

Отец ребёнка: Мусихин Лука Матвеев

дер. Матюшинская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусихин Лука Матвеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Матюшинская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717
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