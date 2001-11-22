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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1921

Дата смерти

22.11.2001

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1921

Отец: Pauls Dietrich

Мать: не указана

Смерть
22.11.2001
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