Долотова (Ильюшина) Ольга Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ильюшин Илья Ферсонович
Мать: Ильюшина Маня Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Долотов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Долотов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валя Дмитриевна
Отец ребёнка: Долотов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Долотов Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долотов Дмитрий