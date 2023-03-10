Нехаева (Никоненко) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехаева (Никоненко) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Никоненко Аким

Мать: не указана

Смерть
1947
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