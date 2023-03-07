(Солодовников) Гулита Харитоновна
Место рождения
Дата рождения10.07.1902
Дата смерти26.07.1904
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1902
МК п.Январцевский, 1902
Крещение
13.07.1902
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1902
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
26.07.1904
Причина смерти: От кори | п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1904