(Солодовников) Гулита Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Солодовников) Гулита Харитоновна

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

10.07.1902

Дата смерти

26.07.1904

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1902

Отец: Солодовников Харитон Фокеевич

Мать: Солодовников Александра Ивановна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1902
Крещение
13.07.1902
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1902
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
26.07.1904
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Причина смерти: От кори | п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1904
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