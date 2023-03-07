Семка Тимофей Герасимович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Семка Герасим Яковлевич
Мать: ?
Бракосочетание
03.11.1891
Жена: Семко Вера Фёдоровна
Березовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
02.12.1892
Дочь: Зинченко Варвара Тимофеевна
Мать ребёнка: Семко Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
03.07.1899
Мать ребёнка: Семко Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
17.09.1901
Дочь: Надежда Тимофеевна
Мать ребёнка: Семко Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Семко Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Семко Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Семко Вера Фёдоровна
Смерть
1937