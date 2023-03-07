Семка Тимофей Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семка Тимофей Герасимович

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Место рождения

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Семка Герасим Яковлевич

Мать: ?

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
03.11.1891

Жена: Семко Вера Фёдоровна

Березовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
02.12.1892

Дочь: Зинченко Варвара Тимофеевна

Мать ребёнка: Семко Вера Фёдоровна

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
03.07.1899

Сын: Семко Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: Семко Вера Фёдоровна

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
17.09.1901

Дочь: Надежда Тимофеевна

Мать ребёнка: Семко Вера Фёдоровна

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Семко Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Семко Вера Фёдоровна

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Семко Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Семко Вера Фёдоровна

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Семко Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Семко Вера Фёдоровна

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
1937
Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
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