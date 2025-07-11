Руденко Валентина Емельяновна 1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Руденко Валентина Емельяновна

Автор
ИС
Смирнова И.

женский, родилась 1924

умерла Неизвестно

Супруги
Кардаш Андрей Ильич1925 г.р.
Дети
Захарова Людмила Андреевна1946 г.р.
Бибик Наталья Андреевна1958 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кардаш Андрей Ильич

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Захарова Людмила Андреевна

Отец ребёнка: Кардаш Андрей Ильич

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Бибик Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Кардаш Андрей Ильич

Смерть
Неизвестно

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