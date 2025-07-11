Руденко Валентина Емельяновна
женский, родилась 1924
умерла Неизвестно
Супруги
Кардаш Андрей Ильич1925 г.р.
Дети
Захарова Людмила Андреевна1946 г.р.
Бибик Наталья Андреевна1958 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кардаш Андрей Ильич
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Захарова Людмила Андреевна
Отец ребёнка: Кардаш Андрей Ильич
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Бибик Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Кардаш Андрей Ильич
Смерть
Неизвестно