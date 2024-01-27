Лисицына (Шварёва) Матрона Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти28.06.1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Шварёв Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1929
Дочь: Максимова (Лисицина) Анастасия Никифоровна
Отец ребёнка: Лисицын Никифор Лукьяныч
Старая Толковка, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
28.06.1974