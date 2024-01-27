Лисицына (Шварёва) Матрона Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисицына (Шварёва) Матрона Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

28.06.1974

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Шварёв Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1929

Дочь: Максимова (Лисицина) Анастасия Никифоровна

Отец ребёнка: Лисицын Никифор Лукьяныч

Старая Толковка, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
28.06.1974

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