Никитина (Козлова) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1944
Дата смерти07.12.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.11.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.12.2021