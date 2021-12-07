Никитина (Козлова) Нина Ивановна 17.01.1944 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никитина (Козлова) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1944

Дата смерти

07.12.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.11.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
07.12.2021

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