Нахаба (Богачева) Евдокия Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нахаба (Богачева) Евдокия Евсеевна

Место рождения

д. Новосёлки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Новосёлки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
10.09.1820

Сын: Нахаба Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Нахаба Георгий Иванович

д. Горки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Смерть
Неизвестно
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