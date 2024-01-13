Нахаба (Богачева) Евдокия Евсеевна
Место рожденияд. Новосёлки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
д. Новосёлки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
10.09.1820
Отец ребёнка: Нахаба Георгий Иванович
д. Горки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Смерть
Неизвестно