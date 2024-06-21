Строгова (Космовская) Валентина Николаевна 22.06.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Строгова (Космовская) Валентина Николаевна

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Место рождения

Шемурша, Шемуршинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

22.06.1938

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1938

Отец: Космовский Николай Сергеевич

Мать: Космовская (Корчагина) Анна Яковлевна

Шемурша, Шемуршинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
15.03.1962

Дочь: Михова (Строгова) Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Строгов Виктор Александрович

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.07.1970

Дочь: Иванина Марина Викторовна

Отец ребёнка: Строгов Виктор Александрович

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