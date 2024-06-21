Строгова (Космовская) Валентина Николаевна
Место рождения
Дата рождения22.06.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1938
Рождение ребёнка
15.03.1962
Дочь: Михова (Строгова) Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Строгов Виктор Александрович
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.07.1970
Дочь: Иванина Марина Викторовна
Отец ребёнка: Строгов Виктор Александрович