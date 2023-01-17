Зарубин Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарубин Василий Михайлович

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Место рождения

д. Панино, Бронницкий уезд Московской губернии

Дата рождения

04.02.1894

Дата смерти

18.09.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Панино, Бронницкий уезд Московской губернии
Место жительства
С 1894
д. Панино, Бронницкий уезд Московской губернии
Место жительства
С 1917
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1922
Дальневосточный ВО
Место жительства
С 1925
Финляндия
Место жительства
С 1927
Дания
Место жительства
С 1929
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1933
г. Берлин, Германия
Место жительства
С 1941 по 1944
США
Место жительства
С 1941 по 1941
Китай
Место жительства
С 1946 по 1972
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.09.1972
Москва, город федерального значения Москва
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