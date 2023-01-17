Зарубин Василий Михайлович
Место рожденияд. Панино, Бронницкий уезд Московской губернии
Дата рождения04.02.1894
Дата смерти18.09.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Панино, Бронницкий уезд Московской губернии
Место жительства
С 1894
д. Панино, Бронницкий уезд Московской губернии
Место жительства
С 1917
Место жительства
С 1922
Дальневосточный ВО
Место жительства
С 1925
Финляндия
Место жительства
С 1927
Дания
Место жительства
С 1929
Место жительства
С 1933
г. Берлин, Германия
Место жительства
С 1941 по 1944
США
Место жительства
С 1941 по 1941
Китай
Место жительства
С 1946 по 1972
Смерть
18.09.1972