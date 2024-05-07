Костоусов Виталий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.02.2004
Сын: Костоусов Егор Витальевич
Мать ребёнка: Костоусова Елена Марсальевна
Невьянск, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.12.2016
Сын: Костоусов Степан Витальевич
Мать ребёнка: Костоусова Елена Марсальевна
Рождение ребёнка
14.06.2018
Дочь: Костоусова Елизавета Витальевна
Мать ребёнка: Костоусова Елена Марсальевна