Костоусов Виталий Федорович 06.10.1978 — найти родственников по фамилии на Familio
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Костоусов Виталий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костоусова Елена Марсальевна

Рождение ребёнка
24.02.2004

Сын: Костоусов Егор Витальевич

Мать ребёнка: Костоусова Елена Марсальевна

Невьянск, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.12.2016

Сын: Костоусов Степан Витальевич

Мать ребёнка: Костоусова Елена Марсальевна

Рождение ребёнка
14.06.2018

Дочь: Костоусова Елизавета Витальевна

Мать ребёнка: Костоусова Елена Марсальевна

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