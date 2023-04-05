Карин Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения28.04.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1956
Работа или профессия
Неизвестно
Машинист локомотивного депо
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.07.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана