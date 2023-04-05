Карин Владимир Николаевич 28.04.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карин Владимир Николаевич

Место рождения

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

28.04.1956

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1956

Отец: Карин Николай Лазаревич

Мать: Карина (Кошкова) Анна Григорьевна

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Работа или профессия
Неизвестно
Машинист локомотивного депо
Место жительства
Неизвестно
Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
22.07.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
16.02.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край

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