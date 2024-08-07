(Кочкина) Анастасия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1895
Рождение ребёнка
31.05.1896
Отец ребёнка: Голубков Василий Ксенофонтов
Рождение ребёнка
19.08.1897
Дочь: (Голубкова) Наталия Васильева
Отец ребёнка: Голубков Василий Ксенофонтов
Смерть
Неизвестно