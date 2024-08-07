(Кочкина) Анастасия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кочкина) Анастасия Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1874 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1895

Муж: Голубков Василий Ксенофонтов

Рождение ребёнка
31.05.1896

Сын: Голубков Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Голубков Василий Ксенофонтов

Рождение ребёнка
19.08.1897

Дочь: (Голубкова) Наталия Васильева

Отец ребёнка: Голубков Василий Ксенофонтов

Смерть
Неизвестно

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