Владимир Андреев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимир Андреев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Андрей Михайлов (Ич)

Мать: Степанида Феоктистова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Татьяна Владимирова (Вна)

Мать ребёнка: Наталия Данилова (Вна)

Игнатово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Евдокея Владимирова (Вна)

Мать ребёнка: Наталия Данилова (Вна)

Игнатово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Матрена Владимирова (Вна)

Мать ребёнка: Наталия Данилова (Вна)

Игнатово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Андрей Владимиров (Ич)

Мать ребёнка: Наталия Данилова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Николай Владимиров (Ич)

Мать ребёнка: Наталия Данилова (Вна)

Рождение ребёнка
16.05.1800 ст.

Дочь: Елена Владимирова (Вна)

Мать ребёнка: Наталия Данилова (Вна)

Игнатово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.12.1805 ст.

Дочь: Пыжова Анна Владимирова (Вна)

Мать ребёнка: Наталия Данилова (Вна)

Игнатово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталия Данилова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Игнатово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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