Владимир Андреев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: Андрей Михайлов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Татьяна Владимирова (Вна)
Мать ребёнка: Наталия Данилова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Евдокея Владимирова (Вна)
Мать ребёнка: Наталия Данилова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Матрена Владимирова (Вна)
Мать ребёнка: Наталия Данилова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: Наталия Данилова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1795
Мать ребёнка: Наталия Данилова (Вна)
Рождение ребёнка
16.05.1800 ст.
Дочь: Елена Владимирова (Вна)
Мать ребёнка: Наталия Данилова (Вна)
Рождение ребёнка
02.12.1805 ст.
Дочь: Пыжова Анна Владимирова (Вна)
Мать ребёнка: Наталия Данилова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталия Данилова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно