Герасим Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасим Семенович

Место рождения

село Введенское на Печегде, Ярославского уезда

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1736 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Гаврилова

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Рождение ребёнка
1769

Сын: Радижевский Иоанн Герасимов

Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова

Радижевский Иоанн Герасимович (1769 — 1834) Родился в семье священника села Введенского (на Печегде) РомановБорисоглебского уезда (1) Герасима Семеновича. С 1781 года обучался в Ярославской духовной с... Показать все
Смерть
Неизвестно

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