Герасим Семенович
Место рождениясело Введенское на Печегде, Ярославского уезда
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Гаврилова
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Рождение ребёнка
1769
Сын: Радижевский Иоанн Герасимов
Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова
Радижевский Иоанн Герасимович (1769 — 1834) Родился в семье священника села Введенского (на Печегде) РомановБорисоглебского уезда (1) Герасима Семеновича. С 1781 года обучался в Ярославской духовной с... Показать все
Смерть
Неизвестно