Пугачёв (Бежанов) Евгений Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1984
ПолМужской
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1984
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пугачёва Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
19.06.2008
Сын: Пугачёв Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: Пугачёва Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
14.06.2011
Сын: Пугачёв Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: Пугачёва Татьяна Владимировна