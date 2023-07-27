Пугачёв (Бежанов) Евгений Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугачёв (Бежанов) Евгений Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1984

Пол

Мужской

Добавил:

Ап
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1984

Отец: Бежанов Игорь Викторович

Мать: Бежанова Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пугачёва Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
19.06.2008

Сын: Пугачёв Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: Пугачёва Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
14.06.2011

Сын: Пугачёв Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Пугачёва Татьяна Владимировна

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