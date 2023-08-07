Знаменская (Сухотина) Римма Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Знаменская (Сухотина) Римма Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

07.02.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Сухотин Иван

Мать: Сухотина Александра Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Знаменский ? Валерианович

Отец ребёнка: Знаменский Валериан Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазарева Инна Валериановна

Отец ребёнка: Знаменский Валериан Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Знаменский Валериан Сергеевич

Смерть
07.02.1964
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