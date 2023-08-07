Знаменская (Сухотина) Римма Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти07.02.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Сухотин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Знаменский ? Валерианович
Отец ребёнка: Знаменский Валериан Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазарева Инна Валериановна
Отец ребёнка: Знаменский Валериан Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.1964