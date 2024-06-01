Тутикова Ефимия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тутикова Ефимия Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тутикова) Валентина Марковна

Отец ребёнка: Тутиков Марк Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тутиков Павел Маркович

Отец ребёнка: Тутиков Марк Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тутиков Марк Ильич

Рождение ребёнка
14.02.1936

Сын: Тутиков Виктор Маркович

Отец ребёнка: Тутиков Марк Ильич

Смерть
1992

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