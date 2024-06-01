Тутикова Ефимия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тутикова) Валентина Марковна
Отец ребёнка: Тутиков Марк Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тутиков Марк Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тутиков Марк Ильич
Рождение ребёнка
14.02.1936
Отец ребёнка: Тутиков Марк Ильич
Смерть
1992