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Ромашев Иев Петров

Место рождения

Рябкова, Шадринский округ, Уральская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ромашев Петр Панфилов

Мать: не указана

Рябкова, Шадринский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Ромашев Иван Иван/ Иоан Иевлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Ромашева) Евдокия Иевлева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Ромашев Василий Иевлев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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