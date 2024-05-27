Ромашев Иев Петров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ромашев Петр Панфилов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Ромашев Иван Иван/ Иоан Иевлев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Ромашева) Евдокия Иевлева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно