Скрыль Устиния
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скрыль Антон
Рождение ребёнка
1878
Сын: Скрылев Силантий Антонович
Отец ребёнка: Скрыль Антон
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Скрыль Антон
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Скрыль Антон
Рождение ребёнка
Около 1893
Отец ребёнка: Скрыль Антон
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Скрылева Дарья Антоновна
Отец ребёнка: Скрыль Антон
Смерть
После 1917