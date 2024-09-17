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Скрыль Устиния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрыль Антон

Рождение ребёнка
1878

Сын: Скрылев Силантий Антонович

Отец ребёнка: Скрыль Антон

Пронозовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Скрылев Денис Антонович

Отец ребёнка: Скрыль Антон

Пронозовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Скрылев Даниил Антонович

Отец ребёнка: Скрыль Антон

Пронозовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Скрылев Иван Антонович

Отец ребёнка: Скрыль Антон

Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Скрылева Дарья Антоновна

Отец ребёнка: Скрыль Антон

Вострово, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1917
Вострово, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край

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