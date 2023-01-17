Нуруллин Зинният Нуруллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуруллин Зинният Нуруллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1955

Сын: Нуруллин Хабибулла Зиннатович

Мать ребёнка: Нуруллина Магуза Зыятдиновна

Сухие Курнали, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нуруллина Магуза Зыятдиновна

Смерть
1970
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