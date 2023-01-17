Нуруллин Зинният Нуруллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1955
Сын: Нуруллин Хабибулла Зиннатович
Мать ребёнка: Нуруллина Магуза Зыятдиновна
Сухие Курнали, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1970