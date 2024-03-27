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Мирсалих Мулла Нигматзянов

Место рождения

Янгильдино (Кармыш) Чебоксарского уезда Казанской Губернии

Дата рождения

15.11.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1882

Отец: Нигметзян Мулла Абдулвалеев

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нигматзянова (Минкина) Сагадат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигматзянов Мунир

Мать ребёнка: Нигматзянова (Минкина) Сагадат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нигматзянова) Сафика

Мать ребёнка: Нигматзянова (Минкина) Сагадат

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нигматзянова (Минкина) Сагадат

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Минкина) Ркия

Мать ребёнка: Нигматзянова (Минкина) Сагадат

Рождение ребёнка
01.07.1907

Дочь: (Нигматзянова) Уммагульсум

Мать ребёнка: Нигматзянова (Минкина) Сагадат

Рождение ребёнка
1908

Сын: Нигматзянов Талгат

Мать ребёнка: Нигматзянова (Минкина) Сагадат

Смерть
Неизвестно

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