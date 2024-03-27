Мирсалих Мулла Нигматзянов
Место рожденияЯнгильдино (Кармыш) Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Дата рождения15.11.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1882
Отец: Нигметзян Мулла Абдулвалеев
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нигматзянова (Минкина) Сагадат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нигматзянов Мунир
Мать ребёнка: Нигматзянова (Минкина) Сагадат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Нигматзянова) Сафика
Мать ребёнка: Нигматзянова (Минкина) Сагадат
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Минкина) Ркия
Мать ребёнка: Нигматзянова (Минкина) Сагадат
Рождение ребёнка
01.07.1907
Дочь: (Нигматзянова) Уммагульсум
Мать ребёнка: Нигматзянова (Минкина) Сагадат
Рождение ребёнка
1908
Сын: Нигматзянов Талгат
Мать ребёнка: Нигматзянова (Минкина) Сагадат
Смерть
Неизвестно