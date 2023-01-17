Коваль Панкрат Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смерти1803
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Коваль Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Коваль Феодосия Кондратова
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Коваль Феодосия Кондратова
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Коваль Феодосия Кондратова
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Коваль Феодосия Кондратова
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Коваль Феодосия Кондратова
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Коваль Феодосия Кондратова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Коваль Феодосия Кондратова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
1803