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Коваль Панкрат Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Коваль Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Коваль Трофим Панкратов

Мать ребёнка: Коваль Феодосия Кондратова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Коваль Ермолай Панкратов

Мать ребёнка: Коваль Феодосия Кондратова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Коваль Филип Панкратов

Мать ребёнка: Коваль Феодосия Кондратова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Коваль Денис Панкратов

Мать ребёнка: Коваль Феодосия Кондратова

Рождение ребёнка
1785

Сын: Коваль Кирей Панкратов

Мать ребёнка: Коваль Феодосия Кондратова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Коваль Ермола Панкратов

Мать ребёнка: Коваль Феодосия Кондратова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваль Андрей Панкратов

Мать ребёнка: Коваль Феодосия Кондратова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваль Феодосия Кондратова

Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
1803
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