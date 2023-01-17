Плесовских Василий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Рождение ребёнка
1902
Сын: Плесовских Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Плесовских Анастасия Иосифовна
Рождение ребёнка
05.04.1903
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Плесовских Анастасия Иосифовна
Рождение ребёнка
04.08.1904
Дочь: Ульяна Васильевна
Мать ребёнка: Плесовских Анастасия Иосифовна
Рождение ребёнка
01.11.1908
Сын: Плесовских Александр Васильевич
Мать ребёнка: Плесовских Анастасия Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно