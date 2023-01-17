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Плесовских Василий Тимофеевич

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Место рождения

Изюкская, Тевризская волость, Тарский уезд

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Плесовских Тимофей Ильич

Мать: Плесовских Васса Михайловна

Изюкская, Тевризская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1902

Сын: Плесовских Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Плесовских Анастасия Иосифовна

Изюкская, Тевризская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
05.04.1903

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Плесовских Анастасия Иосифовна

Изюкская, Тевризская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1904

Дочь: Ульяна Васильевна

Мать ребёнка: Плесовских Анастасия Иосифовна

Изюкская, Тевризская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1908

Сын: Плесовских Александр Васильевич

Мать ребёнка: Плесовских Анастасия Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Анастасия Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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