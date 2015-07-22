Петрова (Русаловская) Анастасия Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Русаловская) Анастасия Еремеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Русаловский (россаловский) Еремей Харламович

Мать: Русаловская Евдокия

Рождение ребёнка
21.09.1921

Дочь: Соболева Ефимия Петровна

Отец ребёнка: Петров Пётр Евстафьевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Петров Антон Петрович

Отец ребёнка: Петров Пётр Евстафьевич

Рождение ребёнка
10.05.1927

Дочь: Ермолова Матрёна Петровна

Отец ребёнка: Петров Пётр Евстафьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1974
Похороны
Неизвестно
Luchai, Vitebsk Region Belarus
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