Петрова (Русаловская) Анастасия Еремеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Рождение ребёнка
21.09.1921
Дочь: Соболева Ефимия Петровна
Отец ребёнка: Петров Пётр Евстафьевич
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Петров Пётр Евстафьевич
Рождение ребёнка
10.05.1927
Дочь: Ермолова Матрёна Петровна
Отец ребёнка: Петров Пётр Евстафьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1974
Похороны
Неизвестно
Luchai, Vitebsk Region Belarus