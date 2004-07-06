Бызова Елизавета Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБызова Елизавета Павловна

Бызова Елизавета Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павел

Мать: Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
10.05.1916

Дочь: Градобоева Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Бызов Сергей Павлович

Починок. Чам
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожевникова Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Бызов Сергей Павлович

Починок Чам
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бызов Сергей Павлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close