Бызова Елизавета Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павел
Мать: Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
10.05.1916
Дочь: Градобоева Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Бызов Сергей Павлович
Починок. Чам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожевникова Клавдия Сергеевна
Отец ребёнка: Бызов Сергей Павлович
Починок Чам
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно