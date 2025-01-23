Булгакова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Булгаков Евгений
Бракосочетание
17.08.2008
Муж: Булгаков Евгений
Рождение ребёнка
24.08.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Булгаков Евгений