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Оленина Вера Ипполитовна
Оленина Вера Ипполитовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
После 1912
Пол
Женский
Отец
Оленин Ипполит
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
MV
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Оленин Ипполит
Мать: не указана
Смерть
После 1912
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