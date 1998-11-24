Шевелев Владислав Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелев Владислав Олегович

Место рождения

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

Дата рождения

24.11.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1998

Отец: не указан

Мать: не указана

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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