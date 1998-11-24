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Шевелев Владислав Олегович
Шевелев Владислав Олегович
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Место рождения
Кемерово
, Кемеровский, Кемеровская область
Дата рождения
24.11.1998
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1998
Отец: не указан
Мать: не указана
Кемерово
, Кемеровский, Кемеровская область
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