Ткаченко Любовь Валентинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко Любовь Валентинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1953

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1973

Сын: Буторин Роман Геннадьевич

Отец ребёнка: Буторин Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
10.05.1975

Дочь: Буторина Ольга Геннадьевна

Отец ребёнка: Буторин Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
30.06.1983

Сын: Буторин Владимир Геннадьевич

Отец ребёнка: Буторин Геннадий Иванович

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