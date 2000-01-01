Ткаченко Любовь Валентинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1973
Сын: Буторин Роман Геннадьевич
Отец ребёнка: Буторин Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
10.05.1975
Дочь: Буторина Ольга Геннадьевна
Отец ребёнка: Буторин Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
30.06.1983
Сын: Буторин Владимир Геннадьевич
Отец ребёнка: Буторин Геннадий Иванович